Plus d'infos sur le Spectacle De Cabaret à Delle

lic 1030269/1030270

Une fois de plus, la scène de la Halle des 5 fontaines va briller de mille feux pour un après- midi Music-hall. Plumes, strass, paillettes, chansons, humour, c'est à nouveau un grand spectacle que nous vous proposons avec comme à chaque fois de magnifiques tableaux hauts en couleurs des danseuses de revues avec cette année une effeuilleuse burlesque. Guylène LAUR nous enchantera avec sa voix magnifique et ses reprises des succès de la chanson française. L'après-midi sera également rythmée par des numéros de grandes illusions, d'acrobaties et des apparitions aussi bluffantes que drôles du transformiste Bruno Sandro.