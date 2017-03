Plus d'infos sur le spectacle Sophia Aram à Belfort

LE GRANIT, SCENE NATIONALE (1-1045584/85/86/42) présente ce spectacle

Avec ce nouveau spectacle, Sophia Aram semble avoir définitivement choisi son registre : celui du rire engagé. Elle malmène l'air du temps, dans la lignée de Guy Bedos, avec son actualité, son urgence, ses bonnes et surtout ses mauvaises nouvelles.Après cinq années passées à croquer l'actualité au sein de la matinale de France Inter Sophia Aram s'interroge librement sur notre époque « à l'heure où une marque d'eau minérale a plus d'abonnés sur Twitter que n'importe quel prix Nobel, où “intello” est devenu une insulte, où le jihad commence sur Facebook, ou les bobos traquent les traces de gluten dans le chou frisé et où Zemmour réhabilite Pétain. PMR : 03 84 21 39 19