Plus d'infos sur le spectacle Le Comte De Bouderbala à Belfort

NG Productions en accord avec Jean-Philippe Bouchard (L.2-1078065) présente ce spectacle.

Le comte de BouderbalaNouveau spectacle Le Comte de Bouderbala alias Sami Ameziane fait partie de la grande famille du stand-up. Son premier spectacle a eu du succès dans toutes les salles de l'Hexagone et a fait rire plus d'un million de spectateurs ! A 36 ans, le jeune dyonisien a déjà plusieurs vies derrière lui : l'ancien joueur international de basket-ball a écumé les comedy clubs new-yorkais avant de revenir en France dribbler avec les mots et les maux. Son nouveau spectacle décrypte notre société et l'actualité.Réservations PMR : 03 81 54 20 47