Plus d'infos sur le spectacle La Biographie D'aristide Gaudon à Beaucourt

Théâtre / Chronique sociale / comédie douce Pièce écrite et mise en scène par Marie Antonini Avec Angélique Sutty, la journaliste Adonise Fragant et Christophe Spieser, l'écrivain Aristide Gaudon. « Aristide Gaudon est un écrivain en perte de vitesse. Il boit, fume et reste enfermé chez lui. Les éditions de la Plume ardente délèguent une ancienne reporter pour l'aider à faire sa biographie... L'homme n'est pas facile d'accès... Il se livre difficilement et s'emporte vite... Adonise, une journaliste au passé douloureux, parviendra-t-elle à le convaincre ? Une collaboration entre deux êtres aussi différents est-elle envisageable ? »