Plus d'infos sur le spectacle Badabulle à Beaucourt

Mercredi 18 janvier 2017 à 15h

BADABULLE

The Niou concert

Chanson jeune public

Dès 4 ans / 50'

Deuxième passage à Beaucourt de ce groupe bisontin qui fait de la musique avec trois musiciens tapant, frappant, soufflant dans une douzaine d'instruments pour faire vivre l'univers drolatique qui est la marque de fabrique de la Compagnie depuis plus de 15 ans. Attention, les Badas sont en tournée internationale ! Toutes les malles et les valises sont là... Mais que contiennent-elles au juste ? Entre autres instruments et objets sonores, on y trouvera aussi des souvenirs, des animaux, une crêpe géante, une histoire, des sandwichs, encore des animaux, une marionnette et même un morceau de lune ! Et comme toujours chez Bada, la musique se pare de moult accessoires autant inutiles que fondamentaux, qu'ils soient graphiques ou théâtraux, ils invitent les spectateurs à rire, à réfléchir, et pourquoi pas, à rêver !

Grégoire Kocjan : chant, guitare, clarinette, trombone, harmonica et scie musicale

Véronique Bruet : chant, guitare, accordéon diatonique, ukulélé, spacedrum, cajon et flûte

Stéphane Métin : contrebasse, guitare, tuba, banjo et balafon

DATES

Le mercredi 18 janvier 2017 à 15 h

INFOS / RESA

0384569694

contact@lamaisonbeaucourt.fr

Site web : http://www.lamaisonbeaucourt.fr/crbst_41.html

