Plus d'infos sur le spectacle Aldebert à Beaucourt

Spectacle à partir de 3 ans.

Samedi 14 janvier 2017 à 15h et à 20h (à mettre en avant : 2 représentations)

ALDEBERT

Enfantillages 2 - Spécial Noël

Chanson enfantillée

Dès 6 ans / 1h35

Autre événement que le retour d'Aldebert à Beaucourt et pour la première fois dans la formule Enfantillages qui devrait ravir petits et grands. Deux séances sont d'ores et déjà prévues afin de satisfaire le nombreux public attendu.

Aldebert est devenu une référence auprès du jeune public, pour la plus grande satisfaction des parents qui peuvent enfin écouter les mêmes chansons que leurs enfants sans se forcer ! Adoubés par l'Education Nationale, certifiés Disque de Platine, joués devant plus de 200 000 personnes en deux ans, déclinés en autant de supports que d'intérêts manifestés par les fans (appli, cahiers d'activités, livres cd...), les Enfantillages transportent les enfants de 4 à ... ans dans des aventures inoubliables. Qu'elles soient espiègles, touchantes, drôles, rock&roll, ou citoyennes, les chansons d'Aldebert séduisent les enfants sans les infantiliser. Et par-dessus tout, elles réussissent un pari rare et précieux : elles fédèrent toute la famille !

Aldebert : chant et guitare

Christophe Darlot : claviers, accordéon et choeurs

Cédric Desmazière : batterie, percussions et choeurs

Hubert Harel : guitares, accordéon et choeurs

Jean-Cyril Masson : basse et choeurs

Crédit photo : Sylvain Granjon

Site web : http://www.lamaisonbeaucourt.fr/crbst_40.html

Infos réservation :

03 84 56 96 94

contact@lamaisonbeaucourt.fr