Plus d'infos sur le concert Sky Dancers 6 / Henri Texier à Belfort

LE GRANIT, SCENE NATIONALE présente ce spectacle

Henri Texier rend encore une fois hommage aux Native americans qu'il a appris à aimer en même temps qu'il côtoyait les grands musiciens de jazz américains.Sky dancers est le nom que se donnent entre eux certains Amérindiens du Nord-Est de l'Amérique du Nord qui grâce à leur présumée absence de vertige construisent les gratte-ciel, en particulier ceux de New-York, et qui “dansent” sur les poutrelles, là-haut dans le ciel. Le Quartet Hopi s'enrichit de la présence de Nguyên Lê et du jeune pianiste Armel Dupas. Mélodies chatoyantes, lumineuses, rythmes endiablés, ceux qui le connaissent reconnaîtront très vite la veine musicale que Henri Texier explore depuis An Indian Week, disque sorti en 1993.PMR : 03 84 58 67 67