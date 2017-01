Plus d'infos sur le concert Schubert / Wanderer Septet à Belfort

LE GRANIT, SCENE NATIONALE (1-1045584/85/86/42) présente ce spectacle

Un voyage musical entre classique et Jazz autour de Franz Schubert.Voici un concert hors du commun auquel nous vous convions. Puissions-nous susciter votre curiosité et votre goût pour les sentiers non balisés. Certains compositeurs, Jean-Sébastien Bach en premier, se prêtent depuis longtemps à des adaptations jazzistiques. Mais Schubert ? « Dans le temps de l'adolescence, j'ai ressenti une sorte de fascination pour cette beauté (celle de la musique de Franz Schubert) qui me toucha jusqu'au plus intime. Je voudrais, afin de décrire au plus près cette impression d'un flot mélodique ininterrompu mu par un lyrisme d'une troublante intériorité entre joie et tourmente, reprendre les mots de Schubert lui-même : «Voulais-je chanter l'amour, il se muait en douleur ; voulais-je ne plus chanter que la douleur, elle se transformait en amour. Ainsi l'amour et la douleur se sont partagés mon être». PMR : 03 84 58 67 67