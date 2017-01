Plus d'infos sur le concert Release Party : Snaabbacash et One Way Ticket à Belfort

Hasard du calendrier ? Les Belfortains de Snaaabbacash et les Bisontins de One Way Ticket publient un disque le même jour.

Baignés dans la pop britannique des 50 dernières années, les deux combos convoquent tour à tour les fantômes des Jam, Stone Roses, Oasis ou The Kinks sans pour autant sombrer dans l'archéologie sonore. Après des premières parties prestigieuses (Paul Collins, Allah Las pour One Way Ticket, The Stranglers pour Snaaabbacash) les deux groupes viendront défendre leur dernière production sur la scène de la Poudrière.

Co-produite par les productions de l'impossible, cette soirée s'annonce riche en pinte de lager et polos Fred Perry.

Be there or be square !