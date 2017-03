Plus d'infos sur le concert John Mayall à Belfort

MUSIC FOR EVER PRODUCTION (Lic.2-1054065/66) en accord avec GERARD DROUOT PRODUCTIONS présente ce spectacle

John Mayall - Le Godfather of British BluesVéritable pionnier du blues anglais, John Mayall a lancé des guitaristes comme Mick Taylor, Peter Green et confirmé le talent d'Eric Clapton. Ses Bluesbreakers ont également vu éclore des pointures comme Jack Bruce (basse) et Aynsley Dunbar (batterie). Ses albums les plus emblématiques restent Blues From Laurel Canyon (1968) et The Turning Point (1969). John Mayall est, toute sa carrière durant, resté fidèle aux douze mesures de l'idiome de Chicago, le blues. PMR : 03.89.64.21.36