Plus d'infos sur le concert Yvette Theraulaz à Beaucourt

Chanson à fleur de peau Comédienne et chanteuse, Yvette Théraulaz est une artiste incontournable de la scène artistique helvète. Elle viendra nous présenter Les années, un spectacle irrésistible et original mêlant théâtre et chansons.C'est l'autobiographie d'une féministe, dans son exacte chronologie, dans le délire d'une éducation castratrice, d'ahurissants préjugés, de régressions, de petits et grands combats, du refus d'une modeste tâche au manifeste des 343 salopes...