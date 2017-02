Plus d'infos sur le concert Yvette Théraulaz à Beaucourt

Vendredi 17 février 2017 à 20h30

YVETTE THERAULAZ

Chanson à fleur de peau

Comédienne et chanteuse, Yvette Théraulaz est une artiste incontournable de la scène artistique helvète. Elle viendra nous présenter Les années, un spectacle irrésistible et original mêlant théâtre et chansons.

« Un récital comme une histoire, avec ses chansons alternant humour et dénonciation. Un chemin de vie, traversé d'émotions et de révélations. Elle a cette fougue, cette entièreté, cette sensibilité à fleur de peau qui font qu'on l'aime éperdument. Yvette Théraulaz, chanteuse et comédienne, femme avant tout et humaniste avec cette bonté qui n'appartient qu'à elle, évoque ses petits et grands combats, ses amours, ses ruptures... Un récital de Sabine Paturel à Barbara, de Jacques Brel à Julien Clerc, comme un hymne à la vie ! L'artiste, sincère et bouleversante, fait passer le public du rire aux larmes. » Le Temps

C'est l'autobiographie d'une féministe, dans son exacte chronologie, dans le délire d'une éducation castratrice, d'ahurissants préjugés, de régressions, de petits et grands combats, du refus d'une modeste tâche au manifeste des 343 salopes...

Yvette Théraulaz : chant

Lee Maddeford : piano

Crédit photo : Guillaume Perret

Site web : http://www.lamaisonbeaucourt.fr

Infos réservation :

03 84 56 96 94 contact@lamaisonbeaucourt.fr