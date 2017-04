Plus d'infos sur le concert Toma Sidibé à Beaucourt

Vendredi 7 avril 2017 à 20h30

TOMA SIDIBE

Chanson maraboutée

En 1ère partie : les membres des stages ados d'écriture de chansons animés par Toma Sidibé.

Coup de coeur Charles Cros 2016 pour Bal poussière, album de chanson francophone

Né en Côte d'Ivoire et élevé en France, Toma Sidibé est retourné en Afrique à l'âge de 17 ans. Depuis, il navigue entre les deux continents. Proche de Thomas Pitiot, il entretient avec lui des liens d'amitié et partage ses valeurs humaines et une certaine vision du métier et de l'engagement.

Il nous a offert en 2015 son 6ème album Bal poussière. Ce titre évoque les rassemblements impromptus en Afrique où musiciens et danseurs se retrouvent sur une place de village ou dans les quartiers populaires des grandes villes pour célébrer avec spontanéité les événements les plus divers, les prétextes étant nombreux pour ces instants partagés. Dès l'enfance, Toma s'est retrouvé à califourchon entre deux hémisphères. Si sa parole est en permanence nourrie par les images et les langages collectés au cours de ses voyages à travers le monde, les résonances des sonorités et des mots de son Afrique natale constituent une boussole instinctive. Toma rencontre bien plus que d'autres musiques, il rencontre d'autres mondes en nous proposant des contes modernes transfrontaliers, dans l'observation émerveillée des horizons proches ou inaccessibles. Dans la tradition du griot, il évoque des portraits et des existences.

Appelez la musique de Toma Sidibé comme vous le voudrez : musique du monde, musique franco-malienne, musique métissée... Ce qui est certain, c'est que toutes ces histoires musicales naissent des émotions du coeur, avec toute la générosité et le respect propres à cet artiste. Sa musique est faite pour être partagée, métissant et valorisant les cultures qui l'ont influencé et qui ont tant à nous apporter.

Toma Sidibé : chant et guitare

Siaka Diarra : percussions

Ullmart Diazabakana : guitare

Jérôme Drû : flûte

Momo Hafsi : basse

Bertrand Péquériau : batterie

Crédit photo : N'Krumah Lawson Daku

DATES

Le vendredi 7 avril 2017 à 20 h 30

INFOS / RESA

0384569694

contact@lamaisonbeaucourt.fr

Site web : http://www.lamaisonbeaucourt.fr/crbst_53.html