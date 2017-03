Plus d'infos sur le concert Presque Oui à Beaucourt

Vendredi 24 mars 2017 à 20h30

PRESQUE OUI

Chanson positive

Depuis une petite vingtaine d'années et quatre albums à son actif, Presque Oui est partout et a fait sa place dans le paysage de la chanson française. Il collectionne les prix dont le Coup de Coeur Charles Cros en 2011 et le prix Jacques Douai en 2014. L'univers de Presque Oui est fait de poésie et d'humour, de légèreté fantasque et d'émotions. On s'y étonne d'un rien, et on y rit de tout. Textes ciselés, finesse des arrangements, tout concourt à un véritable enchantement. Entre fantaisie surréaliste, envolées lyriques et cocasse autodérision qui sont la marque de Presque Oui, Thibaud Defever déploie sa douce voix avec une infinie délicatesse teintée de malice, tandis que les instruments se délient avec virtuosité et allégresse.

Il tisse en chansons une histoire farfelue et bouleversante : il aimerait voyager léger, s'embarquer dans un autobus transfrontalier, esquisser un pas de danse sans se marcher sur les pieds... Un rêve prémonitoire, un amour égaré dans une estampe japonaise, un film de vacances courageux.

Thibaud Defever : chant et guitare

Xuan Lindenmeyer : contrebasse

Benjamin Vairon : batterie

