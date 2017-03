Plus d'infos sur le concert Marcel Amont et Les Frelots, 1ère partie à Beaucourt

Dimanche 12 mars 2017 à 16h

MARCEL AMONT

Chanson bleu blanc blond

C'est depuis 70 années que Marcel Amont nous enchante et c'est à l'aube de ses 88 ans, lui qui est né un 1er avril..., qu'il viendra pour la première fois fouler les planches du Foyer Georges Brassens pour un « tour de chant », comme on disait à l'époque... qui devrait en ravir plus d'un (et plus d'une...).

Ce touche à tout, chanteur, écrivain, acteur (il a même tourné avec Bardot !)... a connu et côtoyé les plus grands comme Brassens et tant d'autres. Marcel fourmille plus que jamais de projets divers : réalisation d'un DVD sur sa carrière, un CD et un nouveau livre (le 8ème). Son « tour de chant » comportera ses incontournables Bleu blanc blond, Un Mexicain, L'amour ça fait passer le temps, Le chapeau de Mireille, un précieux cadeau de son ami Georges Brassens... ainsi que des chansons scéniques parmi lesquelles un certain nombre de nouveautés sans oublier des sketches et anecdotes sur sa longue vie de saltimbanque.

En 1ère partie : LES FRELOTS

Avec ses Chansons d'Antan, le trio alsacien qui interprète et réarrange les plus belles chansons d'autrefois devrait séduire le public de Marcel Amont. Imaginez les Vieux Amants de Brel se déclarer leur flamme en une Non demande en mariage sous les yeux de Brassens, pendant que le Petit Bonheur de Félix Leclerc gambade sur La Butte de Cora Vaucaire... Et dans le Paname de Georges Ulmer, les Frelots animent un Petit Bal perdu où Bourvil, Piaf ou encore Gainsbourg vous invitent à danser !

DATES

Le dimanche 12 mars 2017 à 16 h

INFOS / RESA

0384569694

contact@lamaisonbeaucourt.fr

Site web : http://www.lamaisonbeaucourt.fr/crbst_46.html