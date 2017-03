Plus d'infos sur le concert Gerard Morel Et à Beaucourt

Gratuit pour les moins de 3 an(s)

Chanson de mots 2ème passage à Beaucourt de ce magicien des mots. Sa dernière venue remonte à décembre 2005. Toujours alchimiste des mots et thaumaturge des maux, Gérard Morel sera assisté dans ce spectacle d'un Homme-Orchestre à la baguette aussi magique qu'ensorceleuse, pour un spectacle de chansons et curiosités tantôt enchanteur et tantôt envoûteur... L'apprenti sorcier Stéphane Méjean usera de ses mystérieux talents de manipulateur d'instruments pour faire vibrer nos tympans et nos coeurs. Monsieur Loyal-Morel charmera nos esprits et consolera nos vagues à l'âme par quelques nouvelles rimes de derrière les fagots et quelques nouveaux blues de perlimpinpin ! En 1ère partie : les membres des stages d'écriture de chansons animés par Gérard Morel.